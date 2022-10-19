تم تنظيم العرض الأول للفيلم الأميركي «تذكرة إلى الجنة» (Ticket To Paradise) في مسرح قرية ريجنسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الأول، وسط حضور فني كبير تقدمهم أبطال الفيلم.



وفيلم «تذكرة إلى الجنة» من بطولة جورج كلوني، وجوليا روبرتس، ويدور في قالب كوميدي رومانسي حول مشاحنات بين زوجين مطلقين.



وفي أحداث الفيلم يحاول الزوجان المطلقان التعاون معا لإيقاف حفل زفاف مفاجئ لابنتهما، التي تؤدي دورها كايتلين ديفير، ومزارع أعشاب بحرية، يؤدي دوره ماكسيم بوتير، الذي التقته في رحلة إلى جزيرة بالي الإندونيسية بعد تخرجها.



والسبب في محاولة المنع هذه أن الأبوين يعتقدان أن ابنتهما ستقع في نفس الخطأ الذي ارتكباه قبل 25 عاما، ولكن لا يسير الأمر كما خططا له.