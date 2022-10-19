سعود عبد العزيز



توفي طفل من غير محددي الجنسية في انهيار سقف منزل ذويه بمنطقة الصليبة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان شخصا من غير محددي الجنسية من مواليد 1983 تقدم الى المخفر وأحضر تقريرا طبيا لابن أخته ويدعي (محمد. ع) غير كويتي الجنسية مواليد 2018 وتضمن التقرير انه «وصل الطفل متوفى الى المستشفى في الساعة 7.25 صباحا بواسطة أهله، حيث لا يوجد نبض أو تنفس في القلب والحدقات متسعة، وتم عمل اللازم وتحويل الجثة للطب الشرعي. وأفاد المبلغ بسقوط سقف المنزل الواقع في منطقة الصليبية، مما تسبب بوفاة الطفل، لذا نحيلها لكم، حيث الاختصاص، وسجلت قضية برقم 2022/341 جنح الصليبية».