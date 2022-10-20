محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله عبدالرضا أن للمجلس البلدي أهمية كبرى في تذليل العقبات أمام عمل الجمعيات التعاونية وتقديم الخدمات للمستهلكين، مشيرا إلى أن هناك تجاوبا واسعا من أعضاء المجلس البلدي ومحاولات حقيقية لإزالة المعوقات أمام تطوير العمل التعاوني.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله عبدالرضا إلى عضو المجلس البلدي د.حسن كمال يرافقه نائب الرئيس مصطفى العوض وعضو مجلس الإدارة هيا المقرون بحضور نائب المدير العام لشؤون التنظيم والمخطط الهيكلي م.محمد الزعبي، ومراقب التنظيم م.عبدالعزيز المشعان، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية م. بدر السلمان، وتأتي الزيارة للتشاور حول كيفية تطوير الخدمات في المنطقة.



وبين عبدالرضا أن د.حسن كمال أكد على أهمية تذليل المعوقات في عمل الجمعية.