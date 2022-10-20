قام مركز سلطان أحد الشركاء الأوائل لكيدزانيا الكويت، بتوقيع اتفاقية حصرية لإنشاء مركز سلطان، مما يسمح للأطفال بلعب أدوار مختلفة، كصرافين، بائعين ومتسوقين، حيث سيعرض هذا المتجر العديد من المنتجات الغذائية والمنزلية الوهمية وفق تصميم مركز سلطان المميز.



يمتد إرث مركز سلطان بكل فخر إلى أكثر من 41 عاما، عند إطلاقه متجره الأول في الكويت في عام 1981. ويعرف مركز سلطان باعتباره بقالة الحي المجاورة لمنزلك، يتميز مركز سلطان بتوفيره تجربة تسوق مميزة لرواده من خلال التزامه بأعلى معايير الجودة ومواكبة توجهات المستهلكين.



وعبر الربط بين مركز سلطان كيدزانيا ومركز سلطان إكسبرس، يمكن للأطفال الآن مضاعفة أرباحهم عن طريق تقديم وصل شراء لأي من مشترياتهم من سلطان اكسبرس للحصول على شيك بقيمة 50 كيدزوز.



بالإضافة إلى ذلك، تم الترويج لسلطان إكسبرس، حيث تمكنك أي عملية شراء من الحصول على مكافآت وعروض خاصة مع برنامج الولاء الجديد كنزي!



تحقيقا لغريزة الطفل الطبيعية في الإبداع والاستكشاف والتعاون، تجمع كيدزانيا الترفيه والتعلم في آن واحد، مما يجعلها واحدة من أكثر مؤسسات الترفيه العائلي تقدما في العالم اليوم.