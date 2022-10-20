سيغيب هداف لاتسيو الدولي تشيرو ايموبيلي عن صفوف فريقه حتى نهاية العام الحالي، بعد أن أعلن ناديه عن إصابته في فخذه مساء الأربعاء.



وخرج ايموبيلي من مباراة فريقه الأحد ضد أودينيزي (0-0) بعد مرور نصف ساعة، وقد اورد لاتسيو في بيانه «اللاعب تعرض لاصابة في عضلة الفخذ الايسر»، من دون ان يشير الى فترة غياب اللاعب عن الملاعب.



لكن وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت أن اللاعب سيغيب أغلب الظن عما تبقى من مباريات لاتسيو حتى نهاية العام الحالي.



ويتصدر ايموبيلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع النمساوي ماركو أرناتوفيتش مهاجم بولونيا، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.



ويتوقف الدوري الإيطالي منتصف نوفمبر ولا يعاود نشاطه الا في مطلع العام المقبل.