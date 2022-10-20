الدوحة - فريد عبدالباقي



يواصل الحكام استعداداتهم لإدارة مباريات كأس العالم قطر 2022، من خلال برنامج إعدادي وضع خصيصا لإعداد 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو من جميع الاتحادات القارية الستة والذين وقع الاختيار عليهم لإدارة مباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.



ومن المقرر أن يشارك حكام المونديال في إدارة مباريات كأس حكام «فيفا» التي ستقام على هامش كأس العالم بمشاركة فرق الدوري القطري بالتنسيق بين مؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وستشهد بطولة كأس حكام «فيفا» دخول التكنولوجيا الحديثة التي سيتم تطبيقها لأول مرة في مونديال قطر 2022، ومنها تقنية «نصف آلية» لكشف التسلل، وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم وتوثيقها.



من جانب آخر، أسند نادي الخور القطري، أحد أندية الدرجة الثانية، مهمة تدريب الفريق الكروي إلى المغربي هشام جدران، خلفا للبرازيلي سيرجيو فارياس نظرا لظروف صحية.



وأكد النادي، في بيان، أن المدرب جدران سيقود الفريق في المواجهات المقبلة خلال منافسات دوري الدرجة الثانية، الذي يتصدره الفريق برصيد 12 نقطة، بعد مرور 5 جولات فقط.



إلى ذلك، دشن وفد المدربين القطريين بالاتحاد القطري لكرة القدم فترة المعايشة الأوروبية ضمن برنامج ابتعاث المدربين القطريين في إطار خطط الاتحاد للارتقاء بالمدرب بإشراف إدارة التطوير.



حيث يخوض 6 من المدربين برنامج معايشة مكثفا خلال الفترة من 15 حتى 24 الجاري.



من ناحية أخرى، كشف رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة علي بن غانم الكواري، أن النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للسيدات للعبة ستقام في الأردن خلال الفترة من 13 حتى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة 9 منتخبات هي: الكويت، قطر، السعودية، سورية، فلسطين، لبنان، العراق، الإمارات، الأردن البلد المستضيف للبطولة.