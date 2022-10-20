عبدالله الراكان

استهلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي مهامها الوزارية بزيارة مجمع دور الرعاية الاجتماعية، برفقة وكيل الوزارة بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي.

وخلال الزيارة، أكدت البغلي حرصها الجاد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات المتواجدة بدور الرعاية وتذليل كل الصعوبات وتلبية الاحتياجات التي يحتاج إليها العاملون في الدور والنزلاء كذلك.

ووجهت الوزيرة خلال الجولة مديري الإدارات بضرورة الاهتمام بنزلاء المجمع، والعمل على سد جميع احتياجاتهم، وفقا للمهام الموكلة للوزارة.

وشملت جولة البغلي إدارة رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بكونها من الجهات التابعة لها، موجهة بضرورة توفير جميع الخدمات لهذه الفئة العزيزة على الجميع، اضافة إلى نزلاء دور المسنين وطريحي الفراش، والأحداث واطلعت على جميع التجهيزات، علاوة على دور الأطفال والفتيات. واطلعت البغلي على دور المرأة البديلة، مثنية على الجهود المبذولة منهن في احتضان الأبناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم، حيث قالت لهن «أنتن الأمهات الحقيقيات»، وجالت أيضا على البيوت المجهزة داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية.

وفي سياق آخر، بدأت الوزيرة البغلي يوم عملها الاول في الوزارة باجتماع تنسيقي مع قياديي القطاعات المختلفة، حيث أكدت في حديثها معهم على ضرورة الالتزام ببرنامج عمل الحكومة والمشاريع الواردة ضمن خطة التنمية 2035 وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقالت مصادر مسؤولة إن اجتماع البغلي مع قياديي الوزارة هو اجتماع تنسيقي من أجل استكمال العمل في الملفات المتنوعة، إضافة إلى بعض الملاحظات الأخرى لاسيما في قطاعات التعاون والتنمية المجتمعية والجمعيات الخيرية والنفع العام.