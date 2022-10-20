أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو عن الشكر للكويت على دعمها المستمر لأعمال المنظمة لاسيما مشاريعها في الدول العربية ومن أبرزها دعم البرنامج المتعلق بالتشغيل في الأراضي الفلسطينية.



وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين لـ«كونا» ان ذلك جاء خلال لقائه بهونغبو بعد تعيينه مديرا جديدا للمنظمة.



وأضاف الهين أنه أكد خلال اللقاء ان القيادة في الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لن تألو جهدا للتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي في كل ما يمكن القيام به للحفاظ على حقوق العمالة وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بحقوق الإنسان.



واكد أن الكويت حريصة على تطوير العلاقات المتميزة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في جنيف بما ينسجم ما سياسة الكويت الخارجية.



وأوضح ان الكويت تثمن الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة على اختلافها في العديد من الملفات ذات الأهمية الفائقة مثل الصحة والهجرة واللجوء والعمل فضلا عن القضايا الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق العمال والتجارة الدولية.



وأكد الهين أن الكويت انطلاقا من مبادئها الراسخة تعمل جنبا إلى جنب مع الدول المحبة للسلام لتدعيم الجهود المطلوبة من أجل الوصول إلى حل نهائي للأزمات الدولية وتحقيق اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وشدد على ان دعم المنظمات الأممية بات مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى بسبب الأوضاع التي يشهدها العالم اليوم من التغيرات المناخية السلبية الى تداعيات جائحة (كوفيد-19) ثم الحرب في أوكرانيا وكلها تجمعت لتولد تحديات تنعكس على جميع دول العالم بلا استثناء وهو ما يتطلب جهودا مكثفة من الأمم المتحدة ومنظماتها للتعامل مع كل تلك التحديات