أسامة أبوالسعود



هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيمات طارق الفارس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه بعد الثقة الأميرية السامية.



وناشد الفارس، في تصريح صحافي، النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد سرعة الاستجابة وإنهاء معاناة المئات من أبناء الكويت العاملين بشركة ايكويت وإعادة الدخول من بوابة الشعيبة الجنوبية الخاصة بموظفي ايكويت وتسهيل دخولهم المنشآت التي تشرف عليها الشركة.



وأوضح الفارس أن الوضع حاليا «كارثي» بعدما تم تحويلهم للدخول من بوابة واحدة، وهي البوابة ذاتها التي يدخل منها عمالة المقاولين وهم بالآلاف يوميا مما سبب ضغطا على هذه البوابة وتسبب في تأخير دوام العاملين بسبب الازدحام غير الطبيعي أثناء عملية الدخول والخروج من الشركة يوميا.



واشار الى ان موظفي ايكويت يضطرون لركوب أكثر من 3 باصات يوميا في الذهاب والإياب من أجل وصول كل موظف الى موقع عمله داخل ميناء الشعيبة، وهو ما يتسبب في ربكة بالعمل خاصة في بداية الدوام.