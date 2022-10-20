بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد رئيس لجنة الدفاع المدني ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الفريق أنور البرجس، حول عقد اجتماع لجنة الدفاع المدني وذلك إطار الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول، فقد انعقد الاجتماع أمس بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال حسين الفودري، بغرض بحث خطط الانتشار وجهوزية مؤسسات الدولة وآلية التعامل مع البلاغات في حالات الطوارئ مع الأجهزة المعنية في الدولة من المؤسسات العسكرية والجهات الحكومية المدنية لمواجهة موسم الأمطار والسيول والحد من آثارها السلبية.



وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود والتجهيزات الفنية والبشرية لكل جهة وقنوات الاتصال والتنسيق لمواجهة أي طارئ وخطة العمل، كما تم الاطلاع على تقارير إدارة الإرصاد الجوية الكويتية، والوقوف على استعدادات الجهات ذات الصلة ومستوى الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار والسيول.



وقال بيان لوزارة الداخلية أنه تمت مناقشة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة الأعمال المطلوبة لتنفيذ الحلول العاجلة للتعامل مع السيول وخطط الانتشار وجاهزية الأجهزة المعنية وسرعة استجابتها لمواجهة كافة الظروف الطارئة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عنها، كما تم بحث خطط الحملات الإعلامية التوعوية وآليات التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، لضرورة توعية المواطنين والمقيمين باتباع الرسائل التحذيرية الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الحكومية وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الرسمية.



وبهذه المناسبة أكد العميد جمال الفودري على أهمية اتباع الخطط الاستباقية في التعامل مع الظروف والأزمات الطارئة مثمنا ما تحقق خلال المرحلة السابقة من نجاحات في مواجهة الأزمات.



وأضاف العميد الفودري أن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية إلى جانب الحماية المدنية في حالة انعقاد دائم وتواصل مع مختلف جهات الدولة لمواجهة أي طارئ، وسيتم من خلال الاجتماعات مراجعة الخطط وتطويرها ورفع جودة العمل، لضمان استمرارية نجاح عمل اللجنة وتفادي أي سلبيات.