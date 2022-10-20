أسامة أبو السعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي حرص الوزارة على مواصلة العمل لتطوير جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في السنوات المقبلة وإظهارها بأبهى صورة.



وأوضح عمادي في تصريحات للصحافيين على هامش ختام الدورة الـ11 للجائزة اليوم الأربعاء، ان الجائزة اكتسبت قوتها ومكانتها من خلال رعاية ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وبين عمادي أن مقاعد التفوق بالجائزة شهدت تنافسا شديدا بين المتسابقين، إذ ظهرت فروقات طفيفة بالمراكز الخمسة الأولى بكل الفروع، وهو ما دل على جودة الأداء لدى المتسابقين.