يحيى حميدان



نجح الفحيحيل في تجاوز عقبة خيطان 2-0 مساء اليوم الاربعاء ضمن دور ال 16 من مسابقة كأس ولي العهد، وسيلتقي "الأحمر" مع حامل اللقب العربي في الدور ربع النهائي يوم 27 الجاري.



انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الشوط الأول، واستحوذ الفحيحيل على الكرة بشكل أكبر وحاول لاعبوه هز الشباك من الفرص القليلة التي اتيحت لهم عبر التونسي يوسف بن سودة وعبدالله الظفيري، الا انهما لم يتعاملا مع الكرة بصورة جيدة، فيما اكتفى خيطان باغلاق مناطقه الدفاعية واعتمد على الكرات الطويلة للثلاثي محمد عبيد والبرازيلي رينان سيلفا والكاميروني أونانا سيفرين والتي لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى حارس الفحيحيل خالد العجاجي.



وفي الشوط الثاني، تراجع مردود الفحيحيل الهجومي، ونشط خيطان نسبياً وبات الأكثر وصولا للمرمى، ولاحت له فرصة خطيرة لهز الشباك بعدما نفذ محترف "الأحمر والأسود" البرازيلي وليام كورديرو الكرة الثابتة على رأس رينان، لتضرب كرته العارضة (73).



ورد الفحيحيل بافتتاح التسجيل عن طريق المدافع البرازيلي جوليو سيزار برأسه بعدما حول الكرة الركنية التي نفذها البديل فواز الرشيدي في شباك حارس خيطان علي فاضل (76).



وعزز الفحيحيل من تقدمه بهدف ثان بنسخة كربونية من الهدف الأول، حيث نفذ الرشيدي الركلة الركنية وحولها هذه المرة المدافع السوري عبدالله الشامي إلى داخل شباك خيطان (84).