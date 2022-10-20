بيروت - منصور شعبان



تتجه الأنظار الى المجلس الدستوري الذي سيصدر، اليوم أو غدا، الدفعة الأولى من نتائج الطعون الـ 15 ضد 18 نائبا، والتي تسلمها منتصف سبتمبر الماضي.



ويعود قرار إصدار نتيجة الطعون، أقله على دفعتين، إلى عدم رغبة أعضاء المجلس بإصدار نتيجة طعن معين تتشابه بعض حيثياته بطعن آخر، علما ان هناك، على الأقل، ثلاثة طعون باتت جاهزة لإصدارها، فيما البقية تخضع لـ «الروتشة» النهائية، لكن الدفعة الأولى قد تتضمن خمسة طعون على الأقل.



وسبق لرئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن أكد في حديث متلفز أن «أعضاء المجلس يعملون في ظروف لوجستية صعبة جدا لعدم توافر أحيانا الكهرباء والحبر والطباعة».



كما نقل عنه موقع «أساس» تأكيده عدم تعرض أعضاء المجلس لأي ضغوط سياسية وهو ما كان كرره.



أما أبرز الطعون المقدمة فسجلت في طرابلس-المنية-الضنية وبلغ أربعة طعون، أهمها من فيصل كرامي ضد المرشحين على لوائح قوى التغيير إيهاب مطر (سني)، ورامي فنج (سني)، وفراس السلوم (علوي)، وطعن حيدر ناصر ضد إيهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج، وطعن مطانيوس محفوض (أرثوذكسي) ضد النائب جميل عبود.



وفي عكار تقدم المرشح عن المقعد العلوي حيدر زهر الدين عيسى الذي نال 3،948 صوتا تفضيليا ضد النائب أحمد رستم (324 صوتا تفضيليا).



وفي جزين - صيدا تقدم أمل أبو زيد على لائحة «التيار الوطني الحر» بطعن ضد المرشح على لائحة القوات سعيد الأسمر، وإبراهيم عازار على لائحة «الثنائي الشيعي» ضد الأسمر وشربل مسعد على لائحة أسامة سعد وعبدالرحمن البزري.



وفي مرجعيون - حاصبيا المرشح الخاسر مروان خير الدين ضد فراس حمدان على لائحة قوى التغيير التي فازت بحاصل أدى إلى فوز الياس جرادي وبكسر. يكتسب قبول الطعن في هذه الدائرة، كما في طرابلس، أهمية سياسية لأنه يرفع من رصيد نواب «قوى 8 آذار» بوجه بلوك «التغييريين».



وفي بيروت الأولى تقدم المرشح عن مقعد الأقليات على لائحة القوات إيلي شربشي ضد المرشحة سينتيا زرازير على اللائحة المدعومة من النائب بولا يعقوبيان.



وفي المتن الطعن المقدم من المرشح عن المقعد الماروني جاد غصن ضد النائب على لائحة «القوات اللبنانية» رازي الحاج والنائب آغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس).