أكد رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل مشاركة تكتله «لبنان القوي» «في جلسة البرلمان اللبناني الخميس لانتخاب رئيس وسنصوت بورقة بيضاء».



وقال في حديث لقناة «الجزيرة»: «نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش اللبناني رئيسا للجمهورية»، مؤكدا أنه «إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية».



وكان باسيل التقى أمس مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا في مكاتب «تكتل لبنان القوي»، ضمن محاولات أخيرة لتشكيل الحكومة، ولبحث استبدال وزراء يطالب بهم التيار.



وأفادت المعلومات بأن باسيل أبلغهما رفضه مطلب ميقاتي بأن يشمل التعديل الوزاري اسم الوزير وليد فياض، وبقي مصرا على تعديل الأسماء الثلاثة: عبدالله بوحبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار.



الجدير بالذكر أن الوزير وليد نصار يقوم بدور المفاوض السري بين ميقاتي وباسيل، ونقل الرسائل بينهما.