ناشد رئيس «اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ الخليجية» سمير الخطيب، عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم، أعضاء «الكتل النيابية القيام بواجباتهم الدستورية، والعمل بشكل جدي وسريع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون إبطاء».



وأكد الخطيب في بيان «أن لبنان يحتاج وبشكل أساسي الى رئيس جمهورية، يعيده الى الحضن العربي، سيما إعادة العلاقات الأخوية الى سابق عهدها مع دول الخليج وبرعاية السعودية الشقيقة الكبرى لثقلها الوازن العربي والدولي، خاصة ان هذه الدول تربطنا بها علاقات محبة وأخوة وصداقة ولم يأتنا منها يوما إلا الخير الخالص».



وأكد الخطيب «أن الشعب اللبناني الذي يعاني المآسي الحياتية اليومية على مختلف الصعد والبلاد التي أنهكتها أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة على المستوى العالمي، لم يعد في مقدورها الصمود أي وقت إضافي، فالانفجار الاجتماعي بات يدق الأبواب فيما الدولة مهددة بالانهيار الكلي».



وتوجه الخطيب الى القوى السياسية، مطالبا إياها بـ «تسهيل عملية انتخاب الرئيس»، مشددا على «اننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حاجة ماسة الى رئيس جمهورية يبني وينهض بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي ويرسخ دور المؤسسات الدستورية ويعيد هيبة الدولة وسلطتها التي من شأنها الحفاظ على أعلى درجات الاستقرار والأمن والأمان».