بيروت ـ عامر زين الدين



زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى، على رأس وفد من الطائفة، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي في البلمند، وأمل اليازجي خلال اللقاء في «تعزير العلاقات والروابط التاريخية والقيم المشتركة، وفي زيارة منطقة الجبل في الوقت المناسب».



وصرح ابي المنى بأنه «كان لقاء وديا تطرقنا فيه إلى مواضيع روحية والى الدور الأخلاقي والروحي للقيادات الروحية في احتضان ابنائنا ومجتمعنا، كما الى الدور الوطني لما نشعر به من تجاذبات، وكان لنا توجيه مشترك للمسؤولين لاحترام الاستحقاقات الدستورية واحترام الوضع الاجتماعي الذي لابد من معالجته».



واضاف «الأوضاع الوطنية متشعبة ولكن أكدنا أن أي بارقة أمل في الوطن هي مفيدة للمجتمع اللبناني ككل، وهي تطل اليوم من الجنوب اي في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يجب أن نستفيد منها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي ومستقبل لبنان»، مشددا على «أهمية التواصل في المستقبل وعقد قمة روحية تجمعنا على رسالة الأخوة والمحبة».















صورة لخبر أبي المنى















