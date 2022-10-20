احتفى ديوان حجي سليم في العدان بعدد من النواب الذين نالوا ثقة الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، حيث حضر حفل الاستقبال النواب د. جنان بوشهري، خليل الصالح، فيصل الكندري، أحمد لاري، د.خليل ابل، هاني شمس، وعضو المجلس البلدي د.حسن كمال، والوزير السابق د.فاضل صفر، وعدد من الحضور.



وأكدوا خلال حضورهم على أهمية احترام الدستور لتجاوز الكثير من الخلافات بين السلطتين خلال السنوات الماضية، داعين إلى ضرورة التعاون مع الحكومة المقبلة من خلال اختيار وزراء أكفاء يتحملون مسؤولية المنصب الوزاري لتحقيق الرفاه والاستقرار للوطن والمواطن.