أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة 97 فيلما من 52 دولة في دورته الرابعة والأربعين التي تنطلق الشهر المقبل وتكرم الممثلة لبلبة والمخرجة كاملة أبوذكري من مصر والمخرج بيلا تار من المجر.



ويشارك الفيلم المصري (19 ب) للمخرج أحمد عبدالله السيد، وبطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي في المسابقة الدولية التي تشمل 15 فيلما من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.



وقال المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن فيلم الافتتاح هو (ذا فابلمانز) للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي سيعرض لأول مرة بالمنطقة قبل شهور من طرحه تجاريا أوائل عام 2023.



وتقام العروض في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.



إلى ذلك، تم تنظيم العرض الأول لفيلم «البصلة الزجاجية: سكاكين خارج الغموض» في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور عدد كبير من الفنانين بينهم النجمة كيت هدسون.