أكد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي دعم جهود التكامل التجاري لتعزيز المكانة الاقتصادية بدول المجلس.



جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 63 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون والذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف السعودي (رئيس الدورة الحالية) د.ماجد القصبي.



وترأس وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي شارك به الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف.



وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري المتعلقة بأعمال اللجان الفنية التابعة لها والتي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول المجلس في مجال التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.



كما تطرق الاجتماع إلى المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، حيث اتخذ المجتمعون بناء على ذلك عددا من القرارات والتي تترجم توجيهات وقرارات قادة دول المجلس.