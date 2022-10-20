استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، حيث قدم لسموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها السنوية للسنة المالية 2021-2022.



إلى ذلك، قال النائب السابق مسلم البراك: تشرفنا بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتقدمنا بالشكر الجزيل لسموه على العفو الأميري الكريم. وأضاف البراك: نحن على ثقة بأن الكويت مقبلة على كل خير.



وقال النواب السابقون مبارك الوعلان ود.جمعان الحربش وسالم النملان وخالد الطاحوس ومعهم محمد البليهيس وناصر الرداس في تصريحات صحافية بنفس المضمون: تشرفنا بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد، وتقدمنا بالشكر الجزيل على العفو الأميري الكريم، مقدرين لسموه رحابة صدره، ونحن على ثقة بأن الكويت مقبلة على كل خير.