بلوحات فنية متميزة بلغ عددها الـ40 وتنوعت في أساليبها ما بين الرسم والجرافيك والكولاج «لصق القصاصات» أبدع 39 فنانا وفنانة في تجسيد جانب من العلاقة الخاصة بين الأبناء ووالديهم بلغة تشكيلية متفردة ورؤية فنية عنوانها العرفان بتضحيات الوالدين من أجل الأبناء.

وتنوعت اللوحات التي احتضنتها زوايا المعرض المصاحب للمسابقة السنوية (البغلي للابن البار - في الفنون التشكيلية) التي انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بين التشخيص والتجريد في حين عكست ريشات الفنانين دور الأم كأيقونة للاحتواء.

وأشاد رئيس جمعية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان في كلمة خلال حفل الافتتاح باللوحات المشاركة في المسابقة إذ «تعكس دور الفن وتأثيره على المجتمع باعتباره أداة مؤثرة لطرح القيم وتعزيزها ويعبر عن وجدانه ليحمل أحلامه وهمومه ويعكس اهتماماته وقضاياه».