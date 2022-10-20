هنأ الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح رئيس جمعية الصحفيين الكويتية نائب رئيس تحرير جريدة " الأنباء " الزميل عدنان الراشد لاختياره نائباً لرئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، والذي جاء ضمن فعاليات المؤتمر الـ14 لاتحاد الصحفيين العرب المقامة في القاهرة ، مثمناً العمل الإعلامي في الكويت وما يقوم به من دور توعوي بحرية مسؤولة وإيمان تام بقيمة الكلمة، ومؤكداً في الوقت ذاته على الدور البارز لجمعية الصحفيين الكويتية في خدمة الإعلام الوطني خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية مهنيا واجتماعيا وفي خدمة الصحافة والصحافيين.

وأشار الشيخ فيصل الحمود إلى اهمية الدور التنويري لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها في جميع المجالات، مشيدا في الوقت ذاته بالمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي ودوره الفعال في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي وابراز الوجه المشرق لدولة الكويت.