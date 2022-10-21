أكد المدير الفني لمان يونايتد، الهولندي إيريك تين هاغ، أنه سيتعامل مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي توجه إلى النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس قبل نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق على توتنهام 2 -0 ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء مجددا، وبعد أن استخدم تين هاغ جميع تبديلاته الخمسة توجه رونالدو لغرفة خلع الملابس قبل نهاية المباراة، الأمر الذي قد يعرضه لمشكلات.



وقال تين هاغ: «لم ألتفت إلى ذلك، سأتعامل مع ذلك لاحقا، أريد أن أركز على الفريق، كان الأداء مذهلا».



وأوضح المدرب الهولندي في تصريحات لمنصة «أمازون برايم»: «لقد رأيته يرحل، لم أتحدث إليه بعد ذلك، سأتعامل مع ذلك لاحقا».



وختم تين هاغ بالقول: «أمام توتنهام استمتعت بالأداء، نحتفل بهذا الفوز والآن علينا أن نتخطى الأمر حيث تنتظرنا مباراة كبرى أمام تشلسي (غدا السبت)، الدوري الإنجليزي الممتاز مثير للغاية».



وسجل ثنائية «اليونايتد» كل من فريد وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين 47 و69. ورفع مان يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث.

وواصل ليفربول استفاقته، وحقق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بهدف نظيف سجله المهاجم داروين نونيز (22)، ليرتفع رصيد «الريدز» بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما استقر رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز الـ 13.

وفي مباريات اخرى، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه ايفرتون بهدف نظيف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بورنموث بخسارته على ارضه أمام ساوثمبتون.



وفيما تعادل برينتفورد امام ضيفه تشلسي دون أهداف، تأجلت قمة هذه الجولة بين متصدر الدوري ارسنال مع وصيفه وحامل لقب الموسم الماضي مان سيتي بسبب مشاركة «المدفعجية» في الدوري الأوروبي.



هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات المرحلة الـ 13 من «البريمييرليغ»، حيث يلتقي نوتنغهام فورست مع ليفربول، ومان سيتي مع برايتون، وإيفرتون مع كريستال بالاس، وتشلسي مع مان يونايتد.



وبغض النظر عما فعله مان يونايتد في القمة أمام توتنهام أو تشلسي في «الديربي الصغير» مع برينتفورد، فإن القمة التي تجمع الفريقين غدا السبت ستحمل ملامح المنافسة على المركز الرابع.



كيبا يستمتع بتألقه مع «البلوز»



قال حارس مرمى تشلسي كيبا أريزابالاغا، إن ثقته تعززت من خلال المشاركة أساسيا في عدة مباريات متتالية بعد أن حافظ على شباكه نظيفة للمرة الخامسة على التوالي في التعادل السلبي مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان الإسباني، الذي أصبح أغلى حارس مرمى في العالم عندما انضم إلى «البلوز» مقابل 80 مليون يورو (78.05 مليون دولار) في 2018 الحارس الثاني خلف إدوار مندي في الموسمين الماضيين.



ومع ذلك، فقد تألق بشدة منذ عودته إلى الفريق بعد إصابة مندي الشهر الماضي، حيث قاد تشلسي للفوز 2-0 على أستون فيلا يوم الأحد الماضي عندما أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة.



وقال كيبا لفيديو برايم: «كل لاعب يحتاج إلى الثقة وهذه الدفعة، وهي أكثر أهمية بالنسبة لحراس المرمى، إذا كنت تلعب عدة مباريات متتالية فهذا مهم لثقتك بنفسك وأنا ألعب بشكل جيد، على ما أعتقد. أنا بحاجة لمواصلة العمل والاستمرارية».



وأثار كيبا الإعجاب أيضا في تعادل تشلسي على ملعب برنتفورد، حيث حرم المهاجم المتألق إيفان توني من هز شباكه مرتين ونال استحسان توماس فرانك مدرب المنافس.



وقال توماس فرانك: «كيبا كان رائعا. في كل مرة يأتي تشلسي إلى هنا يكون حارسهم أفضل لاعب في المباراة».