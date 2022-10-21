استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول خريجتين من معهد الشرطة النسائية الدفعة 12 ضباط اختصاص للعام 2021-2022 وذلك لأداء القسم أمامه.وهنأ الخالد الخريجتين وحثهما على البر بقسمهما امام الله سبحانه وتعالى وتطبيق القانون على الجميع والاهتمام بأهل الكويت وخدمتهم وفق ما يقتضيه الواجب وبذل مزيد من الجهود ومضاعفة العمل والعطاء من أجل تقديم كل ما من شأنه توفير الأمن والأمان للمواطنين، مشددا على أن انخراطهما في العمل الأمني مع زملائهما بوزارة الداخلية يعد ركيزة أساسية لاكتساب المهارات والخبرات على نحو يدعم الحفاظ على سلامة المواطنين



هذا، وقد أصدر الخالد قرارا بتعيين الخريجتين برتبة ملازم، وتلا قرار التعيين المقدم إيمان عادل بولند.



حضر مراسم أداء القسم العميد محمد بدر الرومي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية لمعهد الشرطة النسائية والعميد علي جاسم الوهيب مساعد المدير العام لشؤون الأكاديمية ومنى الشطي مدير معهد الشرطة النسائية.