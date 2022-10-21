أعلن المصرف العقاري السوري عن تعديل سقوف القروض السكنية الممنوحة للمواطنين، حيث تم رفع سقف قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه أو شراء على الهيكل من 50 مليون ليرة سورية إلى 100 مليون ليرة، بمعدل فائدة للقروض قصيرة الأجل 14.5% و15% لمتوسطة الأجل و15.5% لطويلة الأجل.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير عام المصرف العقاري د.مدين علي، أن المصرف قرر بعد موافقة مجلس النقد والتسليف رفع سقف قرض إنشاء عقار جاهز من 50 مليون ليرة إلى 100 مليون ليرة، وسقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 25 مليون ليرة إلى 60 مليون ليرة بمعدلات الفوائد السابقة ذاتها.



وبين د.علي أنه تم رفع سقف قرض شراء سكن جاهز للمكتتبين في مؤسسة الإسكان من 50 مليون ليرة الى 100 مليون، وسقف قرض توسيع مسكن معد للسكن من 15 مليون ليرة الى 40 مليون ليرة وسقف قرض إكمال توسيع معد للسكن من 10 ملايين ليرة الى 30 مليون ليرة بمعدلات الفوائد ذاتها.



وتم رفع سقف قرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن ترميم سابقا من 20 مليون ليرة الى 50 مليون ليرة وقرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن من 10 ملايين ليرة الى 20 مليون وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية من 15 مليونا إلى 30 مليون ليرة وفقا لعلي، الذي أضاف انه تم أيضا رفع سقف قرض إنشاء عقار للجمعيات من 50 مليون ليرة إلى 100 مليون بالفوائد السابقة ذاتها.



وأشار مدير المصرف إلى أنه تم أيضا رفع سقف قرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات من 15 مليونا إلى 40 مليونا، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات إلى 40 مليونا، وقرض الجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة لكل شقة قرض إلى 100 مليون ليرة بفائدة للقروض قصيرة الأجل 13.5% وللمتوسطة 13.5% ولطويلة الأجل 14%.