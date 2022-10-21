ليلى الشافعي



سعيا الى تأصيل قضايا الحرية على أسس علمية متينة، ومعالجة للإشكالات المنتشرة حول قضايا الحرية، نظم مركز بينات بجمعية مرتقى العلمية دورة «براهين الإسلام» الخامسة، لمدة ثلاثة ايام في فندق الجميرا، وذلك بهدف تكوين مناعة ضد ما يثار حول قضايا الحرية من جدال، والتعريف بأبرز المختصين والكتب المتعلقة بهذا الموضوع، وشارك في الملتقى مجموعة من مشايخ الكويت والأكاديميين.



بدأ اليوم الأول بمحاضرة شائقة قدمها د.مطلق الجاسر تحدث فيها بإسهاب عن موضوع «الحرية نظرة تأسيسية» شرح فيها د.الجاسر معنى الحرية ومفهومها، مستشهدا بالتاريخ والكتب التي تناولت هذا الموضوع وما قاله الفلاسفة والعلماء، وشرح عدة نقاط مهمة عن الحرية في المفهوم الغربي والأدلة للحرية في المفهوم الاسلامي، مستشهدا بالتاريخ الاسلامي وشرح القاعدة العامة في فهم الحرية في الاسلام.



وفي اليوم الثاني كانت محاضرة بعنوان «حرية الرأي والتعبير في الإسلام» تحدث عن هذا المحور د.محمد ضاوي العصيمي ود.راشد الهاجري، تناول الهاجري مستويات حرية الرأي ومؤكداته ومجالاته في الشريعة الاسلامية وشرح احتياطات الاسلام في التعبير عن الرأي، موضحا اشكالية حد الردة وتعارضها مع حرية الاعتقاد.



من جهته، تناول د.محمد ضاوي العصيمي قاعدة الشريعة الاسلامية في التعامل مع المحرم وشرح الأدلة الشرعية على المنع من المجاهرة بالآراء المخالفة للإسلام، مبينا هل المنع من المجاهرة بما يخالف الشريعة الإسلامية داخل في الظلم مناف للعدالة؟ ثم ناقش الرؤى المعاصرة في حرية التعبير عن الرأي.



أما اليوم الثالث والأخير فتحدث الشيخ د.عثمان الخميس عن «مغالطات في الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة» وتناول «الإسلام يدعو الى الحرية» مع شرحه لهذا المفهوم وكذلك تناول د.الخميس «الإلزام بأحكام الإسلام يورث النفاق»، مشيرا الى عدة قضايا، منها: هم يسمحون لنا فلنسمح لهم و«لست مسؤولا عن الخلق» وأهمية ألا يكون الانسان إقصائيا.



أعقب ذلك جلسة حوارية جمعت بين الشيخ الخميس ود.مطلق الجاسر.



كما قدمت فقرة «جماليات» شارك فيها كل من الشيخ احمد النفيس والشيخ خالد الخالدي وعبدالعزيز الملا.



وعلى هامش الملتقى كان هناك معرض تفاعلي بالتعاون مع جمعية الوحيين للقرآن والسنة وايضا «حضانة» بالتعاون مع «صغيرك سفيرك» وفي هذا الصدد صرحت عضو مجلس ادارة جمعية الوحيين د.نوال البخيت بأن هذه الدورة جاءت في وقت اضطرب مفهوم الحرية عند كثير من الناس واختل فيه الضابط الحقيقي للحرية، لذا كان تعاوننا مع اللجنة النسائية لبينات في عمل معرض مبسط يشرح الفكرة باختصار، حيث ينقسم المعرض الى 4 اركان وهي: بزوغ الحرية، حرية حواء، حرية أم تحرر وهل انت حر؟