أكد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي الحرص على تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع الدول العربية سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف في اطار منظومة جامعة الدول العربية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في مدينة إفران المغربية.



وقال الشرقاوي «إن مشاركتنا في اعمال هذه الدورة تأتي ترجمة للحرص المعبر عنه من اجل ترسيخ آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وأنماط الجرائم المستجدة».



وأشار الى ان هذه الدورة تأتي في سياق تشهد فيه المنطقة العربية تحديات جمة لاسيما ما تعلق منها بمكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات ما يملي ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول العربية.



وأكد أهمية دور مجلس وزراء العدل العرب كإطار تنظيمي للعمل العربي المشترك في مجال التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية لتطوير آليات التعاون لاسيما في مواجهة التحديات التي تمس أمن واستقرار مجتمعاتنا، مشيرا الى ان هذه الدورة تمكنت من اقرار عدد من الاتفاقيات واتخاذ عدد من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه.



وأوضح في هذا السياق أهمية الجهود التي تقوم بها الكويت وخاصة في مجال التشريع والتنظيم لمواجهة التحديات المختلفة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المجتمع، مشيرا الى وضع الخبرة الكويتية في هذا المجال رهن التفاعل والتعاون العربي.