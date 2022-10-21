نظم قسم الهندسة الكيميائية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة علمية بعنوان «دور المواد الحفازة في صناعة تكرير النفط» حاضر فيها الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة د. حسن قبازرد، وذلك بحضور مساعد العميد للشؤون الأكاديمية بالكلية د.علي العجمي، ود. سلمان العسعوسي من جمعية المياه الكويتية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالكلية.



خلال المحاضرة تطرق قبازرد إلى أهمية استخدام المواد الحافزة في صناعات الكيميائية والنفطية، حيث ان المواد الحفازة تنشط من التفاعلات بشكل أسرع وتجعلها قابلة للحدوث مما يعزز من الكفاءة في العمليات النفطية وجدواها بتقليص تكاليف الانتاج ودورها في المحافظة على الأمن في مجالات استخدام الطاقة.



في الختام، تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات الطلبة، وشكر العميد المساعد للشئون الأكاديمية د.علي العجمي المحاضر مقدما له درعا تذكارية.