استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد الهاشمي عجيلي والوفد المرافق له.



وقد استهل العازمي حديثة بالترحيب بالسفير والمستشار، كما أشاد بالعلاقات الكويتية ـ التونسية ومناخ الأخوة والثقة المتبادلة القائم بين البلدين وحرص الهيئة على تعزيزها كما أشاد بالشعب التونسي ومستوى السقف العمالي لديهم.



وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة التونسية في الكويت، كما أوضح العازمي أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته وتبذل الهيئة جهود حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها.



وأكد العازمي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وحماية مسارات الانتقال من الدولة المرسلة الى الدولة المستقبلة وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة التونسية في القطاع الأهلي، كما أكد على اهمية تثقيف العامل بحقوقه وواجباته.



بدوره، أبدى الهاشمي عجيلي امتنانه وشكره للكويت على ما لمسه من رحابة للايدي العاملة التونسية تستحق الإشادة، وأكد على رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي بتعزيز العمالة التونسية في الكويت في إطار منظم بالتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة التونسية لنجاح عملية استقدام القوى العاملة التونسية في الكويت بشكل مثمر لكلا الطرفين.