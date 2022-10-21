أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد دكتور جدعان فاضل جدعان، أن جمعية الحرس الوطني تقدم خدماتها لمنتسبي الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية والمواطنين والمقيمين ، مشددا على أنه لا صحة مطلقا للشائعة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي "منع استقبال الجمعية للمقيمين ابتداء من يوم غد السبت"، لافتا إلى أن الجمعية تخصص يوما أو أكثر في العروض الشهرية و المواسم التسويقية، مثل مهرجان السلع الرمضانية، للعسكريين في الحرس الوطني والقطاعات العسكرية الأخرى في الدولة وذويهم ، ثم تفتح أبوابها أمام عموم الجمهور ليستفيدوا من العروض والخصومات.