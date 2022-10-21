مفرح الشمري

تعرض فرقة مسرح الشباب غدا( السبت ) عرضها المسرحي ( لنشرب القهوة ) ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي بدورته 22 وذلك على خشبة مسرح الدسمة .



المسرحية من تأليف فيصل العبيد واخراج محمد المزعل ومن تمثيل سماح وعلي الحسيني ويوسف الحشاش ومشاري المجيبل ويوسف بوناشي وعلي قاسم وأريج العطار.



وفي هذا الصدد، تمنى رئيس مسرح الشباب محمد المزعل بأن تنال المسرحية اعجاب الجميع وتليق باسم وإنجازات مسرح الشباب المحلية والخليجية والعربية.



وأشار المزعل إلى أن مسرح الشباب يحرص دائما على أن يقدم للساحة المسرحية الكويتية وجوها شبابية واعدة من خلال العروض المسرحية في المهرجانات المختلفة الذي يشارك بها محليا وخليجيا وعربيا.