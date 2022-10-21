محمد راتب



أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قراصنة البحر و«السلابة» عادوا من جديد بطريقة ملفتة لدرجة أن أكثر من 20 لنجا تم سلبها بقوة السلاح خلال أقل من 3 أيام، مضيفا أن الكثير من الصيادين سواء في نقعة الفحيحيل أو شرق لا يرغبون في العودة للعمل بالبحر وممارسة الصيد بسبب «السلابة» نظرا لعدم وجود حماية لهم، خاصة أن القراصنة يسلبون كامل معدات الصيد وأجهزة الملاحة والمكيفات ومصيدهم من الأسماك والروبيان وغيرها من ممتلكات الصيادين الشخصية.



وأشار الصويان إلى أن قاربين لونهما أحمر، كل قارب عليه 4 قراصنة يقومون بعمليات السلب، مؤكدا أن الوضع خطير ويتطلب مبادرة الجهات المعنية وحماية لنجات الصيد الكويتية، ومشددا على ضرورة القبض على «السلابة» الذين ينتهكون مياهنا الاقتصادية ويهددون أمن الصيادين.



وأمل الصويان من الجهات المختصة الاهتمام بهذا الأمر ووضع نقطة أمنية ثابتة بالمياه الاقتصادية حتى يتسنى للنجات الصيد الكويتية ممارسة عملها بشكل آمن لتوفير مصيدها من الأسماك والروبيان في الأسواق، حيث إن الاتحاد قام بإبلاغ الجهات المعنية بالوقائع.