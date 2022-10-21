عقد وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم التحضيري للاجتماع الثامن للجنة وزراء الصحة بدول المجلس، اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة د.هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة بالمملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية، وبحضور وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها، تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في المجال الصحي، ودعم وتنفيذ خطة العمل المستقبلية المشتركة، ومتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، ودعم مشاريع التعاون في المدن الصحية بالإضافة إلى مناقشة تنظيم التسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية بدول المجلس، فضلا عن القرارات الداعمة للاستمرار في التعاون والتنسيق للعمل بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة والتعاون الدولي في المجال الصحي.



واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للجنة وزراء الصحة المقرر عقده غدا السبت.