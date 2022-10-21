هادي العنزي

تغلب التضامن على نظيره الشباب 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم، ليتأهل "العنيد" إلى الدور ربع النهائي لملاقاة الساحل الخميس المقبل.

سجل "العنيد" أفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول، وتمكن لاعب الوسط روليني نوناتو من ترجمة أفضلية فريقه بتسديدة قوية بعيدة، سكنت الزاوية اليمنى لحارس الشباب سعد العنزي(38).

ولم يكتف فريق المدرب جمال القبندي بهدف وحيد في الشوط الأول، ليضيف المدافع صامويل سارفو الهدف الثاني (41)، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية.

ونشط الشباب مع بداية الشوط الثاني، وتمكن من الوصول إلى مرمى عبدالرحمن عجاج غير مرة، لكن حارس "العنيد" كان بالمرصاد محافظا على نظافة شباكه.

وأجرى مدربا الفريقين عدة تبديلات لتعزيز النتيجة او تقليصها، ليتفوق القبندي على زميله عيد سابج؛ بعدما سجل له البديل ابو بكر ديارا الهدف الثالث لفريقه (68)، منهيا آمال الشباب بالعودة إلى المباراة، وليضرب "العنيد" موعدا مع الساحل في الدور ربع النهائي.

أدار اللقاء الحكم مصطفى الشطي وتمكن من قيادة المباراة بنجاح، وألغى هدفا للتضامن سجله ديارا (87) بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.