أشاد رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس بالدور الكبير والمميز لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في اليمن.

وقال البسيس في تصريح صحافي على هامش احتفال الجمعية بافتتاح قرية السلام الكويتية لإيواء الأيتام والأرامل بجمهورية اليمن: إن مثل هذه المشروعات تعكس الصورة الناصعة لكويت الخير والعطاء قيادة وشعباً.، وتعزز مكانة العمل الخيري والإنساني الكويتي محلياً وإقليمياً وعالمياً.



وأشار البسيس إلى أن المشروعات الإنسانية الكبرى كالقرى والمجمعات وغيرها، يكثر نفعها وخيرها لأعداد كبيرة وشرائح مجتمعية في أشد الحاجة للسكن والمأوى وفي تلك الفئات الأرامل والأيتام.



وأشاد رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية بما تقوم به المؤسسات الخيرية الكويتية الكبرى من تطوير وابتكار لمخرجات مشاريعها الخيرية وتحديداً في مناطق الكوارث والصراعات والنكبات.

وخلال الحفل قام البسيس بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية نبيل حمد العون، على دعوة المبرة لحضور الحفل، كما أهداه تقرير مشاريع وإنجازات مبرة العوازم الخيرية لعامي 2021 - 2022، بحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، الشيخة. عزة جابر العلي الصباح، ورئيس مركز فنار لتوثيق العمل الخيري والإنساني د.خالد يوسف الشطي، ونخبة من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإنساني.