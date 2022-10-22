د. نبيل العون: القرية تضم 144 شقة للأرامل والأيتام والأسر الفقيرة وأبنية خدمية وتشغيلية

افتتحت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية قرية السلام الكويتية التنموية والتأهيلية في اليمن لإيواء الأرامل والأيتام مساء اليوم الخميس بحضور عدد من المتبرعين والداعمين الكرام.

وقال رئيس الجمعية الدكتور نبيل العون خلال حفل الافتتاح الذي نظمته الجمعية في ديوانية رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق، إن القرية تم تأسيسها بتكلفة 1٫4 مليون دينار بفضل تبرعات وجهود المتبرعين في الكويت ودول الخليج العربي.

واضاف العون إن المشروع يقع في محافظة تعز باليمن ويضم العديد من المنشآت حيث تضم 144 شقة سكنية ومدرسة نظامية وورشة حرفية تدريبية للشباب ومشغل خياطة نسائي ومركز طبي ومخبز آلي وملعب كرة قدم، وعدد من الابنية الوقفية، مشيرا الى قرب اغلاق المرحلة الثانية من القرية في القريب العاجل باذن الله تعالى

واوضح اننا حرصنا على إتمام هذا المشروع خلال 3 سنوات برغم الظروف العصيبة المرتبطة بالاغلاقات بسبب جائحة كورونا في السنوات الماضية التي شهدت تأسيس مباني القرية، لنوفي بالعهد أمام المتبرعين والمستفيدين من الارامل والايتام والاسر الفقيرة من الاشقاء في اليمن.

ولفت الى ان جمعية السلام ستقوم الجمعية بالصرف على القرية لمدة عام كامل، ثم تتولي القرية الانفاق على مشاريعها ذاتيا بفضل المشاريع التشغيلية التنموية بالقرية.

وفي الختام اعرب العون عن عميق شكره وامتنانه لكل المتبرعين الكرام من الكويت ودول الخليج العربي لقاء دعمهم وتبرعهم لمشروع قرية السلام الكويتية في اليمن، كما اعرب عن شكره للفرق التطوعية ومشاهير التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة لدورهم الفاعل في دعم مشاريع الجمعية المختلفة.