تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية سابع طائراتها من نوع ايرباص A320neo والتي أطلق عليها «الروضتين»، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع ايرباص في مدينة تولوز بفرنسا أول من أمس الجمعة.



وعلى هامش وصول الطائرة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تضيف أحد أحدث الطائرات إلى أسطولها الجديد وهي سابع طائرة من نوع ايرباص A320neo قادمة من مدينة تولوز الفرنسية، حيث تعد هذه الطائرة ضمن مجموعة طائرات من نوع ايرباص سيتم تسلمها تباعا على مدار السنوات المقبلة بحسب خطة الاستلام المتفق عليها والعقد المبرم مع شركة الايرباص كما أن وصول الطائرات الجديدة تحقق الاهداف المنشودة التي يسعى إليها الطائر الازرق ضمن خطته الاستراتيجية في التوسع بشبكة خطوطه حول العالم.



وأضاف الدخان قائلا: «تعد طائرة A320neo مفخرة للكويت في تدعيم الناقل الوطني بأجدد الطرازات والأنواع من طائرات الايرباص، حيث إن تواجد طائرة A320neo في أسطول (الكويتية) المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كذلك تحرص على توفير كافة سبل الراحة والأمان لركابها الاعزاء أثناء كل رحلة، حيث إن وصول طائرة A320neo يعد استمرارا لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة لمسافريها الاعزاء على متن رحلاتها، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الخطوط الجوية الكويتية».



من ناحيته، عبر نائب رئيس مجلس ادارة المستشار فيصل الغريب عن سعادته باستلام ووصول سابع طائرة من نوع ايرباص A320neo، مشيرا إلى أن الخطط التي وضعها مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية تسير نحو الاتجاه الصحيح والأمثل وكما خطط لها مسبقا، مبينا في الوقت ذاته أن وصول الطائرات الجديدة يعد نقلة نوعية لأسطول الطائر الأزرق لما تمتلكه من إمكانات حديثة تتناسب مع حاجة مسافرينا الكرام.



من ناحيته، أكد مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عيسى الحداد أن وصول طائرة A320neo يعد استكمالا لمرحلة مهمة وجادة في تطوير الاسطول وتدعيمه بطرازات متنوعة وحديثة تسهم في تحقيق الخطط التي وضعت في الوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميز في الخدمة، لافتا الى أن طائرة A320neo الجديدة تمنح العميل العزيز تجربة سفر مريحة وشيقة مبينا في الوقت ذاته أنها تعد من الطائرات حديثة الطراز والتي تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع، كما أنها صنعت خصيصا لتكون صديقة للبيئة.