علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن 5 شركات تقدمت للإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب المتكاملة «ITAS».



يأتي ذلك في إطار طرح وزارة المالية ممارسة خاصة بالإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب ITAS، وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به، حيث قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بفتح العطاءات المقدمة للممارسة.



وأشارت المصادر إلى أن العطاءات التي قدمت يبلغ عددها 5 عطاءات، فيما جاء قرار مجلس إدارة الجهاز في شأنها بأن تتم إحالة وثائق العطاءات المتقدمة الى وزارة المالية لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما.