«الوطني» أكبر البنوك تحقيقاً للأرباح بـ 374.2 مليون دينار.. تلاه «بيتك» بقيمة 205.7 ملايين

61.6 % من الأرباح لـ 4 بنوك تقليدية بـ 488.7 مليون دينار.. و304 ملايين لنظيرتها الإسلامية

6.9 % قفزة بإجمالي أصول البنوك الكويتية إلى 97.45 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر 2022

النتائج تعكس صلابة المركز المالي للبنوك من الأصول والإقراض والرسملة القوية والسيولة المريحة



علاء مجيد



سجلت 9 بنوك أعلنت عن أرباحها لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، باستثناء البنك التجاري الذي لم يعلن عن نتائجه حتى الآن، نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة 35.9% لتسجل أرباح بقيمة 793 مليون دينار، مقارنة بـ 583.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.



وأعلنت أغلب البنوك في إفصاحاتها أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل أساسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط.



وتزامنت الأرباح أيضا، مع بدء بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم في مارس الماضي، الأمر الذي استفادت منه البنوك وانعكاس إيجابا على صافي إيرادات الفوائد لديها، وكذلك عكست النتائج المالية القوية صلابة المركز المالي للبنوك الكويتية من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة.



واستحـــوذت البنــوك التقليدية الأربعة التي أعلنت عن نتائجهــا، على 61.6% من ارباح القطاع بقيمة 488.69 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الاسلامية الخمسة التي أعلنت عن نتائجها على 38.4% من ارباح القطاع بقيمة 304.3 ملايين دينار.



وتصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 374.23 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 46.9%، مقارنة بـ 254.82 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.



وتلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 205.77 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 22.4% مقارنة بـ 168.08 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021، وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 48.58 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 52% مقارنة بـ 31.89 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.



ورابعا جاء بنك الخليج بقيمة ارباح بلغت بـ 45.72 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 66.3% مقارنة بـ 27.49 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021، وفي المرتبة الخامسة جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 41.24 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 2%.



بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السادس بأرباح بلغت قميتها 30.40 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 12.2% تلاه في المرتبة السابعة البنك الأهلي بأرباح بلغت قيمتها 27.49 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 30.6%.



كما جاء في المرتبة الثامنة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 15.60 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 70% وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن، وفي المرتبة التاسعة جاء بنك الكويت الدولي (KIB) بأرباح بلغت قيمتها 3.95 ملايين دينار وبنسبة نمو سنويـة بلغت 4.2%.



صلابة مالية



بلغ اجمالي الاصول للبنوك الكويتية التسعة التي أعلنت عن ارباحها حتى الآن بنهاية شهر سبتمبر الماضي، 97.45 مليار دينار بنسبة نمو 6.68% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2021 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 91.34 مليار دينار.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 34.70 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 6.76% مقارنة بـ 32.50 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بإجمالي أصول بلغ 22.66 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.2% مقارنة بـ 21.97 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.75 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6%.



وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بإجمالي أصول بلغ 7.05 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 11.5%، وحل خامسا بنك برقان بقيمة أصول بلغت 6.90 مليارات دينار وبتراجع سنوي بلغت نسبته 1%، وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.01 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 15%.



وتلاه سابعا الأهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.59 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 0.43% وحل ثامنا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.16 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 16.3%، وجاء في المرتبة التاسعة بنك الكويت الدولي (KIB) بقيمة موجودات بلغت 3.60 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 25.3%.