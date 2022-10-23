هادي العنزي



ينطلق الموسم الرياضي لكرة السلة في الـ 6 مساء اليوم، بإقامة مباراة كأس «السوبر» بين الكويت وكاظمة على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



ويبدو الفريقان في أتم جاهزية فنية وبدنية بعد مشاركة مظفرة في بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة التي اختتمت مؤخرا في الكويت، وتوج «الأبيض» بلقبها، فيما حل «البرتقالي» بالمركز الرابع، وتبقى الحظوظ متقاربة بين فريقين اعتادا على التواجد معا في المباريات النهائية في المواسم الأخيرة، ويعرفان نقاط القوة والضعف جيدا لكل منهما.

ويعتمد مدرب «الأبيض» الألماني بيتر شومرز على مجموعة متجانسة من اللاعبين الشباب والخبرة، ويتبع «سياسة التدوير» بمهارة عالية للكوكبة المتميزة من اللاعبين ومنهم، حمد عدنان، وتركي حمود، والكسندر الغيص، ومصطفى الرفاعي، وعمران جوهر، وعلي الهدهود، وسهو السهو، بالإضافة إلى المحترفين ماركوس انتونيو، وكودي لالاني، فيما يفتقد بطل العرب جهود فهد الظفيري، ومحمد عدنان للإصابة.



على الجهة الأخرى، لا تبدو مهمة مدرب «البرتقالي» إيفان جيرمج سهلة، اذ يعول كثيرا على العطاء الكبير لقائد الفريق أحمد البلوشي، ولاعبي الخبرة عبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، والمحترفين لاتاموس وليامز، وكيفن مورفي.