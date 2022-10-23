يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت على فريق مينيستورس المكسيكي 41-26 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ضمن أدوار الترضية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر غلوب» وذلك بعد خروجه من الدور التمهيدي إثر خسارته من توباتي البرازيلي وكيلسي الپولندي، وحصل جناح الكويت صالح الموسوي على جائزة رجل المباراة.



من جانب آخر، انطلقت منافسات الدوري العام تحت 17 سنة على صالة الشهيد فهد الأحمد في مقر الاتحاد بالدعية، وفاز كاظمة على العربي 26-18، فيما فاز خيطان على القادسية 35-19، والصليبخات على النصر 28-24، واليرموك على الفحيحيل 29-19، والقرين على السالمية 32-21.



إلى ذلك، تستضيف صالة الشهيد انطلاقة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة، حيث يلتقي كاظمة مع الصليبخات في الـ 4.30، بينما يتواجه الفحيحيل مع السالمية في الـ 6.00، وفي نفس التوقيت، يلتقي الشباب مع الكويت في الملعب الخارجي، كما يلتقي في الـ 7.30 القرين مع النصر على الملعب الخارجي أيضا وفي التوقيت نفسه وعلى الصالة الرئيسية يلعب القادسية مع اليرموك.