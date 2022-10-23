محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية سلامة دحل العنزي توزيع أعلى نسبة أرباح 12% على المساهمين حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، معلنا خلال مؤتمر صحافي عن أن نتائج السنة المالية المنتهية في 31/3/2022 جاءت محققة للآمال والطموحات رغم حدة المنافسة بين الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية الموازية.



وزف البشرى لأهالي مدينة جابر الأحمد بالتعاون مع المجلس البلدي عبر اقتراح تخصيص قطعة أرض لإقامة صالة متعددة الأغراض في المنطقة، كما تم توقيع عقد استخراج التراخيص لإنشاء فرعين رقمي 1و2 في ق 3 و4 لسكان العمائر.



وأشار إلى أن جمعية جابر الأحمد التعاونية وإداراتها التنفيذية قامت بمراعاة جميع القوانين والأنظمة الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها، ما أدى إلى تحقيق نتائج مالية وإدارية تفوق التوقعات، موضحا أن مشاريع الاستثمار والتطوير قطعت شوطا متقدما في تحقيق تطلعات المساهمين وأهالي مدينة جابر الأحمد من حيث طرح العديد من فروع الاستثمار الجديدة من مطاعم وحلويات ومعجنات، وأنشطة أخرى من أصحاب الماركات العالمية، حيث تحرص الجمعية على تنوع الأنشطة داخل المنطقة.



وأشار إلى أنه منذ تسلم زمام الأمور تم إطلاق العديد من المهرجانات التسويقية في جميع مراكز البيع التابعة للجمعية، حيث حرصنا على شمول هذه المهرجانات أغلب الأصناف الرئيسية والأساسية للمستهلك، والتخلص من الرواكد والبضائع بطيئة الحركة، وإعادتها للشركات، كما تم عمل مهرجان للخضار والفواكه يومين بالأسبوع بدلا من يوم واحد، وإطلاق مهرجان القرطاسية والعودة للمدارس، والبيع بسعر التكلفة.