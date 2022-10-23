

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ مساء امس الأول (الجمعة) انطلاق فعاليات «موسم الرياض 2022» تحت شعار «فوق الخيال»، في حفل ضخم شهد حضور الآلاف من الجماهيري ومتابعة عالمية عبر القنوات الفضائية.



وفي كلمة مقتضبة، وجّه آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الاهتمام الكبير بقطاع الترفيه.



واشتمل حفل الافتتاح على عرض عالمي لسيرك «دو سوليه»، وعروض متنوعة من الألعاب النارية والألعاب البهلوانية وحفلة غنائية للفنانة العالمية آني ماري.



واستعرض حفل الافتتاح، الذي أقيم في منطقة «رياض فايبز»، عرضا فنيا لجميع مناطق الموسم وعزفا لموسيقى الأوركسترا التي عاش من خلالها الزوار أولى الفعاليات الترفيهية لموسم هذا العام.



وبدأ أمس (السبت) افتتاح مناطق الموسم تباعا، حيث ستفتتح منطقة «بوليفارد رياض سيتي» أبوابها بخياراتها الترفيهية المتنوعة ومنطقة «ونتر وندرلاند» بألعابها وساحتها التزلجية الأكبر على مستوى المنطقة، إضافة إلى «حديقة السويدي» التي ستضم عروضا ومهرجانات تتبع لثقافات وأنماط عيش متعددة من أنحاء العالم.



ويضم «موسم الرياض 2022» مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم وكذلك مناطق مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار وعددا من المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والألعاب الإلكترونية وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلا عن خيارات السينما والإطلالة على الرياض من «التلفريك» وركوب الغواصات وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة أمام الزوار.



ويقام «موسم الرياض 2022» في 15 منطقة ترفيهية متنوعة تضم أكبر بحيرة اصطناعية على مستوى العالم وصالات مقاهي وأطعمة في أعالي مبان مرتفعة، إضافة إلى سيرك «دو سوليه» العالمي ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل «WWE» وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق «باريس سان جرمان» الفرنسي بنجوم «الهلال» و«النصر» السعوديين و65 يوما من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية وعدد من الحفلات الغنائية والمعارض المحلية والعالمية في مجالات «الأنمي» والعطور والألعاب وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.