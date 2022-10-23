طارق عرابي



علمت «الأنباء» أن بلدية الكويت تخطط لتنفيذ وتطوير سوق الخيام المركزي في محافظة الجهراء، بحيث يكون موافقا ومطابقا للشروط والمواصفات الفنية العالمية.



وفي هذا الصدد، تستعد البلدية لدعوة المكاتب الاستشارية للمشاركة في ممارسة إعداد الدراسة والتصميم للمشروع، بشرط أن تكون المكاتب الراغبة بالمشاركة في هذه الممارسة مقيدة بالجهاز المركزي للمناقصات، ولديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الدراسة والتصميم، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 مشاريع خاصة بإعداد دراسات الجدوى المتكاملة (فني - اقتصادي - تشغيلي - سوقي - مالي - بيئي - اجتماعي - قانوني) خلال آخر 6 سنوات.



ومن ضمن الشروط التي وضعتها البلدية أمام المكاتب الاستشارية الراغبة في المشاركة في المزايدة، تقديم 3 شهادات على الأقل تنص على حسن أداء وإنجاز صدرت من جهات حكومية خلال آخر 10 سنوات، وأن يكون قد سبق لهذه المكاتب التضامن مع مكاتب عالمية أو مصممين عالميين ضمن جهازه الفني بأكثر من مشروع، بالإضافة إلى وجود خبرة بمشروع حاصل على شهادة عالمية في مجال الاستدامة. وأكدت البلدية أنها ستستبعد من المزايدة أي مكتب غير مسجل لدى الجهاز المركزي، أو لديه قضايا ونزاعات ومشاكل قانونية مع البلدية أي جهة حكومية أخرى لحين حسم الخلاف، أو أن تكون رخصة مزاولة المهنة لدى المكتب منتهية.



ومن المتوقع أن تعقد بلدية الكويت اجتماعا تمهيديا للممارسين الحاصلين على وثيقة الممارسة في 27 نوفمبر المقبل في مبنى البلدية، على أن يكون آخر موعد لإيداع عطاءات المزايدة 23 يناير 2023، بحيث تسير العطاءات لمدة 90 يوما من تاريخ فض المظاريف الخاصة بها.