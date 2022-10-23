أسامة أبو السعود



أعلنت نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية ان هناك اجتماعات متعددة بين شركة ناقلات النفط وشركة البترول الوطنية لدمج مصنع أم العيش ومصنع الشعيبة للغاز دون وجود أي ممثلين للعمال، هو امر يهدد مستقبل العاملين من ابناء الكويت.



وأشار عضو مجلس ادارة النقابة نواف العنزي في تصريح صحافي الى ان العمل في أي موقع بالعالم وخاصة أن القطاع النفطي يقوم على مبدأ الشفافية والإعلان الواضح للقرارات او التوجهات المستقبلية، وليس على القرارات المفاجئة التي تصيب العمل بـ «ربكة» وتصيب العمال بالاحباط، نظرا لان العامل لا يدري واقع عمله ولا مستقبله الوظيفي.



وشدد العنزي على ان عمال مصانع ام العيش والشعبية لا يعرفون متى ستتم عملية الدمج، حيث لا توجد رؤية واضحة لدى متخذي القرار في مؤسسة البترول والشركات النفطية وهو ما يهدد العمال ويصيبهم بالاحباط والتأثير الواضح على انتاجيتهم.



وعلى صعيد متصل، طالب العنزي بضرورة تحقيق مبدأ العدل والمساواة للعاملين في القطاع النفطي عبر توحيد سلم الدرجات لموظفي الشركة ومساواتهم بنظرائهم في الشركات الاخرى في القطاع النفطي.



وشدد العنزي في ختام تصريحاته على ان نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية لن تتهاون في التصدي لأي انتقاص يتعرض له الزملاء في الشركة وستتصدى له بكل قوة من القانون حتى اصلاح كل الاخطاء ورفع الظلم الذي يتعرضون له مهما كان سقف التصعيد خلال الفترة المقبلة حتى نيل جميع الحقوق كاملة.