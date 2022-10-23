شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري والذي عقد بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مساء يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقد ترأس اللقاء وزير التجارة السعودي د.ماجد بن عبدالله القصبي وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف ووزراء التجارة والصناعة، بالإضافة الى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس.



وترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس الاتحاد، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف عضو مكتب الغرفة، وبصحبته حمد العمر نائب المدير العام.



وقد سلط اللقاء الضوء على العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وأهمها: التطرق الى أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين دول المجلس ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المصانع الخليجية في بعض الدول الأعضاء واستعراض أهم الحلول التي تسهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية بينهما.



كذلك مناقشة أزمة سلاسل الامداد وتأثيراتها على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نقص مواد السلع الغذائية وارتفاع الاسعار العالمية خصوصا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية التي انعكست على أسعار السلع الغذائية في الاسواق الدولية، بالإضافة الى عرض مقترح إنشاء منصة إلكترونية تهدف الى تبادل فرص الاستثمار والمناقصات بين دول المجلس، بالإضافة الى مساهمتها في تحقيق عملية تسريع جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة والتمويل بدول المجلس.



كما تطرق الاجتماع الى تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا كبيرا على نمو الاقتصاد، وقد أكد اللقاء على ضرورة إشراك القطاع الخاص في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تعقدها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية.