أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن «المؤسسة العسكرية متماسكة، وستبقى قادرة على القيام بواجبها رغم كل التحديات لأن حماية وطننا هي أولويتنا المطلقة».



وقال، خلال حفل افتتاح المبنى الجديد للمدرسة التقنية في اللواء اللوجستي بتمويل من السلطات الكندية، ضمن إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والكندي، إن «التعاون بين الجيشين اللبناني والكندي، الذي تجسد في إنشاء مراكز تدريب وتقديم هبات ومعدات وإقامة دورات تدريبية لمختلف وحدات الجيش، انعكس إيجابا على مختلف الصعد وساهم في تطوير قدرات العسكريين وتنمية مهاراتهم ضمن عدة مجالات».



وأضاف: «لا شك في أن ما نواجهه اليوم على مختلف المستويات يضعنا أمام تحديات كبيرة، إلا أن إيماننا بقدسية المهمة التي نقوم بها من أجل وطننا، وثقة شعبنا بنا كما المجتمع الدولي، هي الحافز لنا للاستمرار».



وحضرت الحفل السفيرة الكندية لدى لبنان ستيفاني ماكولم التي أكدت، خلال الحفل، عزم بلادها «على مواصلة دعم الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره في حفظ أمن لبنان واستقراره». وأشادت بـ «احتراف الضباط والعسكريين في أداء مهماتهم».