قتل فلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود اسرائيليين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت الوزارة إن الضحية اسمه رابي عرفة رابي (32 عاما) لافتة الى أنه أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جدا قبل أن تعلن وفاته في وقت لاحق متأثرا بجروحه.



وكانت شرطة الاحتلال افادت بأن اسرائيليا أصيب بجروح بالغة بعدما تعرض لهجوم طعنا في القدس الشرقية.



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجريح مستوطن متطرف في العشرينيات من عمره.



وتابعت شرطة الاحتلال أن المشتبه به لاذ بالفرار بعد الهجوم، ولكن تم «تحييده» لاحقا، أي أن عناصر الشرطة اطلقوا عليه النار، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.