لاقى جناح جمعية المنابر القرآنية في المعرض القرآني الذي يقام على هامش جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده إقبالا وإشادة من جمهور المعرض وزواره من المسؤولين والشخصيات العامة التي زارت المعرض.

وقد أشاد الشيخ أحمد العبدالله رئيس ديوان سمو ولي العهد وممثل سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في حفل الافتتاح بفندق الريجنسي بمنطقة البدع، بجهود جمعية المنابر ومثيلاتها المنتشرة في ربوع الكويت في خدمة كتاب الله تعالى، وأكد ان الجائزة وما يصاحبها من أنشطة وفعاليات باتت من معالم الكويت المميزة في حاضرها.

من جانبه، قال السفير القطري علي بن عبدالله آل محمود: سعدت بزيارتي لجناح جمعية المنابر القرآنية التي اطلعت على جهودهم المباركة في خدمة كتاب الله تعالى، سائلا الله تعالى أن يجعل أعمالهم في موازين أعمالهم.

من جانبه، قال د.محمد سعد جاد الله رئيس الجامعة العالمية لعلوم الشريعة واللغة العربية بأميركا: لقد أسعدتني هذه الجهود المباركة في الاهتمام بكتاب الله تعالى في الكويت الشقيقة، كما زار الجناح كوكبة من مشايخ القرآن والدعاة منهم الشيخ مشاري العفاسي والشيخ طلال فاخر وكثير من المشاركين في الجائزة.