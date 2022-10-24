عبدالكريم أحمد



أصدر رئيس محكمة التمييز بالإنابة المستشار د.عادل بورسلي، قرارا بانعقاد الجلسات الإضافية المسائية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك للفصل في الطعون المتراكمة عن السنوات السابقة.



وطلب القرار من المشرفين وأعضاء المكتب الفني المعنيين التنسيق مع رئيس كل دائرة لتحديد نوعية الطعون التي يتم عرضها في كل جلسة وتكليف إدارة كتاب المحكمة بسرعة إعداد الملفات وفق كشوف يوقع عليها من عضو المكتب الفني والمشرف، ويراعى في تحديد الطعون أولوية الطعون المقيدة قبل 1/1/2014 ثم ما يليها والالتزام بالأرقام الأقدم ثم الأحدث وما يليها بالترتيب.



كما طلب من المشرف وعضو المكتب الفني المختص في كل دائرة إعداد كشف في نهاية كل شهر يشتمل على أرقام الطعون التي نظرتها الدائرة وعددها وما صدر فيها من قرارات، وذلك بالتنسيق مع رئيس الدائرة وبعد العرض عليه وتوقيعه على الكشف.



ونص القرار على أن تعقد الجلسات الإضافية المسائية في أحد يومي انعقاد الجلسة الأصلية لكل دائرة بعد انتهائها، ويقوم المشرف وعضو المكتب الفني باستطلاع رأي رئيس كل دائرة في تحديد يوم الانعقاد وإعداد كشف بذلك يلحق بهذا القرار وتخطر به إدارة الكتاب، ويتولى المكتب الفني عملية التنسيق بين كل المعنيين لتيسير انتظام انعقاد الجلسات وتلبية كل الاحتياجات.



وعهد إلى المستشار مدير نيابة التمييز اتخاذ ما يلزم بشأن الجلسات المشار إليها بهذا القرار، وما يتعلق بدور نيابة التمييز بالنسبة لهذا العمل.



وفيما يلي توزيع جلسات دوائر المحكمة:



الدائرة الإدارية الأولى: تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ محمد السيد يوسف الرفاعي (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار/ سعد أنور زغلول الحمادي.



3 ـ المستشار/ يحيى عبدالحميد متولي منصور.



4 ـ المستشار/ د. أحمد محمد إبراهيم غنيم.



5 ـ المستشار/ عبدالعزيز السيد علي عبدالوهاب.



6 ـ المستشار/ مصطفى عبداللطيف محمد مصطفى.



7 ـ المستشار/ د. مجدي صالح يوسف الجارحي.



عضو المكتب الفني: المستشار/ أحمد مكي.



إشراف: المستشار/ إيهاب الحلواني.



الدائرة الإدارية الثانية وطلبات رجال القضاء: تعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ د. جمال مبارك العنيزي. (وكيل المحكمة)



2 ـ المستشار/ د. رضا محمد عتمان دسوقي.



3 ـ المستشار/ محمد علي فكري حسن



4 ـ المستشار/ عبدالجواد عبدالغني عبدالجواد.



5 ـ المستشار/ عبد النبي علي محمود زاهر.



6 ـ المستشار/ إيهاب عاشور الشهاوي عبدالعاطي.



عضو المكتب الفني: المستشار/ أحمد مكي.



إشراف: المستشار/ إيهاب الحلواني.



الدائرة الإدارية الثالثة: تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ أحمد وجدي عبدالفتاح أحمد حتى 10/1/2023.



2 ـ المستشار/ إبراهيم مصري محمد مغيب.



3 ـ المستشار/ هشام السيد سليمان عزب.



4 ـ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود محمد.



5 ـ المستشار/ محمد محمد السعيد محمد.



6 ـ المستشار/ عاطف سعدي محمد علي.



عضو المكتب الفني: المستشار/ أحمد مكي.



إشراف: المستشار/ إيهاب الحلواني.



الدوائر المدنية والعمالية



الدائرة المدنية والعمالية الأولى: تعقد جلساته يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ فؤاد خالد موسى الزويد (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار/ خلف محمد سالم غيضان.



3 ـ المستشار/ يحيى عبداللطيف أحمد مومية.



4 ـ المستشار/ مصطفى محمد محمد عبدالعليم.



5 ـ المستشار/ محمد منشاوي بيومي الحشاش.



عضو المكتب الفني: المستشار/ عمرو كريم.



إشراف: المستشار/ مجدي المسلمي.



الدائرة المدنية والعمالية الثالثة والأحوال والأسرة: تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ د.عبيد مجول عبيد العجمي (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار/ حازم المهندس يسد قنديل.



3 ـ المستشار/ محمد خالد عطية زين الدين.



4 ـ المستشار/ جمال سعد الدسوقي شلبي.



5 ـ المستشار/ مصطفى ثابت حسين عبدالعال.



6 ـ المستشار/ صلاح عبدالعظيم محمد بدران



7 ـ المستشار/ فوزي السعودي حمدان حسن.



عضو المكتب الفني: المستشار/ عمرو كريم.



إشراف: المستشار/ مجدي المسلمي.



الدائرة المدنية والعمالية الرابعة: تعقد جلساتها يومي الاحد والاثنين من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ محمود محمد سعيد عبداللطيف.



2 ـ المستشار/ شحاتة إبراهيم شحاتة سالم.



3 ـ المستشار/ أحمد محمود صديق المنشاوي



4 ـ المستشار/ جاد محمد عبدالمجيد مبارك.



5 ـ المستشار/ أيمن محمود عباس أبو علم



عضو المكتب الفني: المستشار/ عمرو كريم.



إشراف: المستشار/ مجدي المسلمي.



الدائرة العمالية الخامسة: تعقد جلساتها يومي الاربعاء والخميس من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ صالح رشيد سالم رشيد الرقدان (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار/ عبدالله عيد حسن ابراهيم.



3 ـ المستشار/ وائل كمال السيد داود.



4 ـ المستشار/ عدلي فوزي محمود مرزوق.



5 ـ المستشار/ أحمد فاروق عبدالرحمن سيد أحمد.



عضو المكتب الفني: المستشار/ عمرو كريم.



إشراف: المستشار/ مجدي المسلمي.



الدوائر التجارية



الدائرة التجارية الأولى: تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ أنور علي سلطان بورسلي (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار/ حسين توفيق عبدالمحسن سرحان.



3 ـ المستشار/ أحمد عبدالحميد محمد البدوي.



4 ـ المستشار/ أحمد محمد عبدالحليم حسين.



5 ـ المستشار/ مراد عبدالصبور عبدالرحيم زناتي.



عضو المكتب الفني: القاضي/ إيهاب الضويني.



إشراف: المستشار/ مجدي المسلمي.



الدائرة التجارية الثانية: تعقد جلساتها يومي الاحد والاثنين من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ عادل علي جاسم البحوه (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار/ حسام عبدالعاطي سرحان.



3 ـ المستشار/ زياد مصطفى بشير ابراهيم.



4 ـ المستشار/ محمد عبدالمنعم الخلاوي.



5 ـ المستشار/ حماده حمده عبدالحفيظ.



6 ـ المستشار/ أحمد صلاح الدين عبدالسلام حسنين.



عضو المكتب الفني: القاضي/ إيهاب الضويني.



إشراف: المستشار/ مجدي المسلمي.



الدائرة التجارية الرابعة: تعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع



1 ـ المستشار/ خالد صالح عبدالعزيز المزيني (وكيل المحكمة).



2 ـ المستشار/ محمود محمد قطب سعيد.



3 ـ المستشار/ عمرو صلاح الدين حسن الشيمي.



4 ـ المستشار/ محمد سراج الدين محمد السكري.



5 ـ المستشار/ د. طه احمد محمد عبدالعليم.



عضو المكتب الفني: القاضي/ إيهاب الضويني.



إشراف: المستشار/ مجدي المسلمي.